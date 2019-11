Muore folgorato, il messaggio d’addio della fidanzata: “Stammi accanto sempre mio eroe”

CASAL DI PRINCIPE – Anna, la fidanzata di Gianluca Barallo, ha voluto scrivere il suo addio al promesso sposo: “Ti amo e ti penso sarai tu il mio sposo da gli occhioni verdi. Io e te un cosa sola tornerai ora sento la tua anima ma so che ritornerai amore mio. Amore ci dicevamo di affrontare insieme tutto abbiamo sempre fatto così stavamo per fare il passo che sognavamo. Io sarò sempre tua non ci saranno bambini ma abbiamo i nipoti che amiamo così tanto. Ti amo. Stammi accanto come hai sempre fatto mio principe mio eroe sarai sempre”.

Gianluca Barallo, è morto folgorato mentre eseguiva dei lavori all’interno dell’abitazione di Sparanise. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Capua.