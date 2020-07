Muore folgorato mentre scavalca un cancello. Tre assolti e un condannato per la morte di Giovanni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il giudice per le udienze preliminari Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il titolare di una ditta Pasquale D.M. a un anno e 4 mesi di carcere per omicidio colposo. Assolti invece tre operai. Si tratta dell’indagine sulla morte di Giovanni Cepparulo, 25 anni folgorato mentre stava cercando di scavalcare il cancello di un condominio in via Della Valle.

L’amministratore del citato condominio ha chiesto invece di essere giudicato con tiro abbreviato.

La tragedia avvenne il 6 agosto 2018.