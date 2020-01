Muore il papà dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi: uscirà dal carcere per i funerali

MADDALONI -Potrà partecipare alla messa in onore del padre Tommaso, Lazzaro Cioffi, ex carabiniere di Maddaloni, finito in manette nell’aprile 2018 per spaccio di droga. Inoltre, l’ex “carabiniere infedele” è l’unico indagato per l’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso nel Cilento da mani ignote a settembre del 2010. Tommaso Cioffi, 94, è deceduto a Maddaloni in queste ore e domani verranno celebrati i funerali, sempre a Maddaloni, nella chiesa Maria Santissima di Montedecoro. potranno partecipare alla messa anche la moglie, Emilia D’Albenzio e la figlia Ilaria Cioffi, entrambe ai domiciliari; quest’ultima, il 30 dicembre, è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.