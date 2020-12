Muore il papà di un noto maestro piazzaiolo. Due comunità in lutto

CARINARO/AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto per due comunità, si spegne Antonio Capece Esposito, papà del maestro pizzaiolo di ” 100 Gradi Ristorante Pizzeria”. L’uomo aveva solo 63 anni, è venuto a mancare prematuramente lasciando la moglie Raffaella Chianese e i figli Emilia, Catia e Luigi maestro pizzaiolo. I funerali si sono svolti oggi alle 15:30 presso la Parrocchia di S.Eufemia a Carinaro, tra lacrime e dolore. Il signor Capece Esposito e famiglia era molto noto in entrambi i comuni, uno natio e l’altro dove opera la pizzeria ristorante. Una dolorosa perdita per tutti. Tanti i messaggi di addio e cordoglio in queste ore per i suoi cari.