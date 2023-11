Muore imprenditore in un capannone: in due condannati per omicidio colposo 22 Novembre 2023 - 09:46

CAPODRISE – Per la morte dell’imprenditore Renato Garritano, sono stati condannati ad una pena di 2 anni per il reato di omicidio colposo, Marco Cimmarosti, 65enne rappresentante legale della società Mentore e Matteo Abate 40 anni, responsabile della sicurezza della Ferrametalli. I due, secondo quanto stabilito dal tribunale, pagheranno alla famiglia della vittima anche un risarcimento danni dal valore di 130mila euro. Renato Garritano morì nel 2014 a causa un incidente all’interno dei capannoni della Centro Energia, nella zona industriale di Teverola.