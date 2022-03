Muore in clinica per un’infezione. I familiari attendono giustizia da 12 anni

MADDALONI /RECALE – (GV) Si discuterà ad aprile dinanzi al tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere un presunto caso di malasanità. A distanza di dodici anni dai fatti, i figli e la moglie di un uomo che all’epoca dei fatti aveva 71 anni, attendono ancora che sia fatta luce sulla morte del proprio congiunto deceduto in una clinica casertana, dopo un precedente ricovero presso una struttura sanitaria napoletana. ll procedimento riguarda la morte di Felice De Cristofaro, originario di Recale, deceduto nella clinica San Michele di Maddaloni nel febbraio del 2010 a causa di una infezione contratta per una carenza assistenziale che avrebbe causato un’infezione polmonare ospedaliera contratta all’interno della struttura determinando poi la insorgenza della sepsi che ha portato alla morte del paziente e, dall’altro, la negligenza di sottoporre il paziente, nel caso di pregressa infezione, ad un intervento cardiochirurgico, pure in presenza di neutrofilia, senza dunque indagare preventivamente sulle cause dell’alterazione dei valori e senza attendere un miglioramento del quadro clinico del paziente medesimo.