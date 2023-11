Muore in ospedale perché allergica al Rocefin, sotto processo medico e infermiera

In aula la deposizione della figlia della vittima.

PARETE. Un vero supplizio, per la figlia, ripercorrere quegli attimi: trovò la madre nel letto, l’anziana donna non riusciva a respirare, in evidente crisi allergica dopo che le era stato somministrato il Rocefin. “Avevo detto ai medici dell’allergia di mia madre, eppure…”. A parlare è la figlia di Antonia Maiellaro, 86enne di Parete che morì poco dopo la somministrazione di quel farmaco, per lei letale. Sotto processo Pasquale Sannino, del reparto di Urologia dell’Ospedale del Mare di Napoli e l’infermiera Annalisa Di Rienzo. I figli della donna si sono costituiti parte civile.