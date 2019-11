Muore la figlia di 5 anni dell’ex centrocampista. La commovente lettera dei tifosi della CASERTANA

CASERTA – Un grave lutto ha colpito Michael Cruciani, ex centrocampista della Casertana attualmente alla Lucchese. Ieri sera si e’ spenta la figlia di 5 anni, Victoria, nata prematura e sottoposta nella sua breve vita a numerosi interventi chirurgici, soprattutto agli occhi. “Cinque anni fa il popolo Casertano si era stretto attorno alla famiglia Cruciani. Avevamo fatto sentire il nostro affetto con la speranza che la piccola Victoria potesse vincere la sua battaglia. Oggi un grande dolore colpisce il nostro ex centrocampista Michel e tutti noi. Ciao Victoria!”, ha scritto sui social il club campano di Lega Pro. E anche i tifosi casertani hanno dedicato una lettera al loro ex beniamino: “Ciao Michel… a Te che in campo hai dato sempre il massimo con i nostri colori, a te che il calcio non e’ solo un gioco oppure un lavoro ma un sentimento forte che attraverso le sfide che hai dovuto affrontare e’ stato la tua scuola di vita. Persona umile, attaccato ai colori e non ai ricavi, con la tua umilta’ e impeccabile professionalita’, hai saputo regalarci grandi gioie diventando uno di noi, dalla vita pero’ non sappiamo mai cosa ci aspetta….tu con il tuo grande cuore hai affrontato la piu’ grande sfida con tutta la forza che avevi diventando un gladiatore e lottando fino alla fine”.