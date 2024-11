Muore la storica maestra delle elementari della città: “abbiamo smesso di cantare”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CELLOLE – Sono tanti, tra cui il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, a ricordare Anna Marta Borrelli, storica maestra delle scuole elementari di Cellole, deceduta nelle scorse ore.

Ed è proprio il suo lavoro con i bambini ad averla fatta entrare nel cuore della comunità cellolese. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo il marito Bruno e i figli, Giorgio e Rossana.

Qui sotto, il post di addio del sindaco ad Anna Marta:

“Vola via un pezzo della nostra Cellole, è volata in cielo la Maestra Anna Marta Borrelli. Ha insegnato per tanti anni alle Scuole Elementari di Cellole, era amica di tutti, una persona stupenda. Una Donna di alto profilo, di gran classe, sempre bella. Non ricordo un solo momento in cui non ho visto Anna Marta preparata bene, sempre truccata alla perfezione e sorridente con tutti. Una coppia eccezionale lei e Bruno, sempre pieni di vita e di amore. Abbraccio fraternamente i suoi figli Giorgio e Rossana. Mi stringo al dolore del mio amico Bruno per la perdita della sua amata moglie, e porgo le più sentite condoglianze alle famiglie Varone e Borrelli. La notizia della scomparsa di Anna Marta fa male al cuore, amica dei miei genitori, tanti anni trascorsi insieme a far festa, porterò il suo ricordo nel cuore. Abbracciando questa mattina Bruno mi ha detto: “oi Guì amm finito de canta”. Fai buon viaggio grande Donna e che la terra ti sia lieve. Ciao Anna Marta”