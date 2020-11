Il paese in lutto, muore noto medico

CASAPESENNA (Christian e Lidia de Angelis) – In queste ore giunge la triste notizia della dipartita dello stimato medico Vittorio Fontana, 87 anni. L’uomo era in pensione, per anni si è dedicato con passione e dedizione alla cura degli ammalati, senza mai risparmiarsi, per problemi di salute era ricoverato presso l’ospedale di Aversa, dove il suo cuore si è fermato. La notizia ha sconvolto tutta la comunità.

Era un uomo onesto, gentile e sempre disponibile, lascia la moglie Assunta e i figli Maria Pia, Laura, Nicola e Vincenzo. Addolorati i colleghi medici gli ex pazienti e tutti i cittadini.