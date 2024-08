Muore militare casertano di 38 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO – Si sono svolti ieri, mercoledì, nella chiesa ella chiesa di Santa Maria Assunta di Teano i funerali di Ferruccio Piccinini.

Il militare, in servizio nella caserma di Cordenons in provincia di Pordenone, aveva da poco passato l’esame per diventare arbitro.

Un sogno stroncato dalla scoperta della grave patologia che l’ha colpito. E le conseguenze della malattia lo hanno portato al decesso nella clinica Villa Azzurra, a Terracina.