Muore paziente all’ospedale di CASERTA, la famiglia accusa e chiede un risarcimento

CASERTA – Sarà il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sua Prima sezione civile, a decidere se il ricorso della famiglia del signor I.G. sia da ritenere fondato o meno.

Diversi eredi dell’uomo, paziente dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, infatti, hanno firmato il ricorso presentato alla corte sammaritana per un risarcimento danni, legato alla morte del loro parente avvenuta il 30 gennaio del 2021, avvenuta, secondo i parenti, a causa dell’errata gestione sanitaria avuta dal personale medico.

Si tratta dell’ennesima causa che l’ospedale di Caserta riceve per casi di presunta malasanità.

È evidente che, sia nel senso del reale, sia nel senso di ciò che è percepito riguardo alla struttura del Capoluogo, questa non viene vista come un luogo sicuro per i pazienti.

A difendere da questa richiesta di risarcimento danni l’ospedale saranno gli avvocati interni della struttura Domenico Sorrentino e Antimo D’Alessandro.