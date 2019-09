Muore per un improvviso malore la moglie del maresciallo della Polizia Municipale

MADDALONI (c.d.a./l.d.a.) – Lutto per il maresciallo della Polizia Municipale di Maddaloni Mario Bellotta. Un malore si è portato via la sua compagna di una vita, la signora Annunziata Dell’Aversana, 60enne, residente in città ma di Sant’Arpino. L’altro ieri mattina, sabato, un malore improvviso ha colpito la donna poco dopo le 7, nella loro casa di via Roma.

Il marito immediatamente ha richiesto l’intervento del 118 che hanno cercato di salvare la donna, ma non vi è stato nulla da fare. Dolore in città per questa perdita. I funerali si sono tenuti ieri alle 12 presso la Chiesa Annunziata di Maddaloni, tantissimi i messaggi di addio e cordoglio.