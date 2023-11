Muore sacerdote. Comunità in lutto, il sindaco: “è andata via una guida”

CARINOLA – Lutto nel mondo ecclesiastico: si è spento padre Giovanni Siciliano, parroco della frazione di Casanova di Carinola, Rettore del Convento di San Francesco di Casanova. Una notizia che ha scosso l’intera comunità. Lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio.

A darne notizia è il primo cittadino Giuseppina Di Biasio: “E’ un giorno triste per Carinola, per Casanova. Con Padre Giovanni è andata via una guida, un porto sicuro per l’intera comunità. Hai amato il tuo caro convento con tutto te stesso, hai combattuto affinché fosse tutelato e conosciuto per la meraviglia che esso è. E di questo te ne saremo sempre grati. Il tuo ricordo resterà vivo in ognuno di noi, impegnandoci affinché tutto ciò per cui hai lottato non venga perso. Un abbraccio forte a tutti i tuoi cari e all’intera comunità che ti ha tanto amato e che tu hai tanto amato”.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 18 novembre, alle ore 16, presso il Convento di San Francesco, a Casanova di Carinola.