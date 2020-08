Muore storico commerciante di AVERSA. “Mister Pino” aveva 56 anni. L’ultimo post sui social

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Muore Mister Pino, all’anagrafe Giuseppe Villano, storico e notissimo commerciante aversano. Villano si è spento all’età di 56 anni, solo poche settimane fa aveva subito un importante e delicato intervento presso una struttura sanitaria a Napoli, ma ciò nonostante l’uomo è venuto a mancare.

Mr Pino come amava farsi chiamare, e come era conosciuto da tutti, era un uomo simpatico, particolare, un personaggio che non passava inosservato, eclettico, dinamico e determinato, un commerciante stimato anche dai colleghi, lascia i figli Enrico e Baldino, oltre i tantissimi amici e parenti.

Questo l’ultimo post di Villano il 4 luglio dove scrive: “Dopo aver conquistato tutto il reparto il Grande Mr.Pino si avvicina all’intervento,ma l’ unica cosa che mi fa battere il cuore è Enza Cuore.Senza di lei nessun primario al mondo mi può salvare.”

I funerali si terranno oggi alle 15 presso la Chiesa Maria SS Annunziata ad Aversa alle 17. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per Mr Pino.