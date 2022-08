Muore storico dipendente comunale. Addio Antonio

VITULAZIO – Un lutto colpisce in queste ore la comunità di Vitulazio. Si è spento Antonio Russo, storico dipendente comunale. Numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore ai familiari di Antonio in memoria della sua persona, paziente, disponibile e sempre al servizio della comunità. A ricordarlo è l’assessore comunale Scialdone che scrive: “Amava il suo lavoro tant’è che dopo essersi parzialmente ripreso a seguito di un malore, aveva anche manifestato il desiderio di voler tornare al comune per riprendere, ma purtroppo non fu possibile. Mancherai a tutte le persone che ti hanno conosciuto. Veglia sulla tua cara famiglia.

Riposa in pace Antonio”