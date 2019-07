Muore suicida a causa della crisi economica. Folla immensa per l’ultimo saluto al mobiliere Pietro Ferraiuolo

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Folla commossa ai funerali del mobiliere Pietro Ferraiuolo, 47 enne suicida. Ieri pomeriggio alle 17 si sono svolti i funerali del noto commerciante presso la Chiesa Santa Maria Preziosa, a Casal di Principe, dove oltre alla moglie nota insegnante del posto, i figli, e i parenti vi era la cittadinanza per l’ultimo saluto a Pietro, un uomo mite, lavoratore instancabile, che a causa della crisi si è tolto la vita impiccandosi all’interno del cortile di casa, sconvolgendo tutti. Questo il commovente e toccante addio di un amico di Pietro che scrive: “Pietro ferraiuolo una persona seria educato simpatico gentile veramente una bravissima e bellissima persona Casal di Principe a perso una persona importante tutti lo conoscevano proprio perché una delle più belle persone a sempre combattuto era una persona forte e decisa ma purtroppo la vita a volte e crudele ci fa combattere combattere fino a sfinirci mi dispiace per la moglie e i due suoi figli che a sempre amato e rispettato riposa in pace Pietro ti ho sempre apprezzato e stimato resterai per sempre nei cuori di tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerti sanno che persona meravigliosa sei stato e la tua famiglia e stupenda come te ciao Pietro sei sempre stato un grande uomo!”