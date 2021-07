Muore volontario della Protezione Civile. Il messaggio dei colleghi: “Ha donato passione e dedizione all’intera comunità”

TRENTOLA DUCENTA – E’ venuto a mancare, nelle ore scorse, Pasquale Sica, volontario della Protezione Civile di Trentola Ducenta.

A darne la notizia sono stati i colleghi i quali, con un messaggio di profondo cordoglio, lo ricordano così sulla pagina ufficiale Facebook: “Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro caro amico e volontario Pasquale Sica, persona di grande cuore che ha saputo donare in questi anni tanta passione e dedizione alla Protezione Civile e all’intera comunità di Trentola Ducenta. Oggi vola via una persona cara a tutto il gruppo, una persona di famiglia.

Ci stringiamo al dolore della famiglia consapevoli che Pasquale veglierà su tutti noi”.