Mutuo Day: la BCC Terra di Lavoro apre le sue filiali di sabato!

Sabato 19 ottobre c’è il Mutuo Day, il vero primo passo verso l’acquisto della casa dei tuoi sogni: un giorno speciale per chi ha l’esigenza o anche soltanto il desiderio di poter disporre di un piccolo-grande capitale da dedicare alla casa, all’attività, alla famiglia.

La BCC Terra di Lavoro, da sempre vicina al territorio di riferimento e più che mai consapevole dell’importanza di certe attenzioni, aderisce all’iniziativa promossa dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. Garantirà a famiglie e privati una consulenza gratuita, grazie alla presenza di personale dipendente, il quale sarà a completa disposizione della clientela, aiutando a inquadrare la propria situazione e a capire quale sia la soluzione migliore e a quali agevolazioni poter avere diritto. La Banca aprirà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 le porte di alcune delle sue filiali, quali: Casagiove (via Madonna di Pompei 4), Caserta (corso Trieste 210/212), S. Maria C.V. (via Simoncelli 9 – piazza San Pietro), Aversa (via Ammaturo – angolo via Diaz) e Cassino (via Lombardia 70). Per ulteriori delucidazioni è possibile consultare il sito della Banca www.bccterradilavoro.it o direttamente il sito dedicato all’iniziativa www.mutuoday.gruppoiccrea.it .

Con Mutuo Day hai tutte le risposte che cerchi in una volta sola e non è necessario prenotarsi.