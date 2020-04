Nascose 60 grammi di cocaina nel muro, casertano 50enne torna a casa “grazie” al coronavirus

Come previsto le normative in materia per il contenimento della diffusione del coronavirus, chi deve espiare meno di un anno e mezzo di carcere può ricevere il beneficio gli arresti domiciliari

CASERTA – Potrà tornare a casa Vincenzo De Lucia, casertano di 50 anni, arrestato nel 2017 per spaccio di droga. I carabinieri trovarono nella sua abitazione, occultati in un muro, 60 grammi di cocaina. Dopo la condanna a cinque anni in Appello, pena poi ridotta in Cassazione, a De Lucia mancavano meno di 18 mesi da passare dietro le sbarre.

Per questo motivo, come previsto dalle normative per il contenimento della diffusione del coronavirus, la misura detentiva è passata da carcere agli arresti domiciliari.