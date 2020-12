NATALE COL COVID. Rossa o arancione per le feste? Ecco cosa accade in un’Italia “monocolore”

In vista delle festivita’ natalizie, proprio mentre l’Italia stava faticosamente e lentamente diventando tutta gialla, il governo valuta l’ipotesi di uno ‘stivale’ ‘monocolore’ ma in cui tutte le Regioni rientrerebbero in fascia rossa oppure arancione. Misure volte a evitare l’aumento dei contagi che anche oggi il Ministero della Salute, attraverso il sui direttore generale per la prevenzione, Gianni Rezza ha definito ‘troppo alti’.

Alto il numero dei decessi e sopra soglia l’occupazione delle terapie intensive e dell’area medica. Senza provvedimenti restrittivi, dunque, si arriverebbe ad un lockdown generalizzato. Ecco allora, in sintesi cosa succedera’ se il Governo decidera’ di ‘colorare’ l’Italia di arancione o di rosso per il periodo festivo e cosa, invece, e’ attualmente consentito o non consentito nella maggior parte delle regioni che ora sono gialle, tenendo conto che le scuole rimarranno chiuse per le festivita’ e che andra’ capito per quanto restera’ in vigore un eventuale provvedimento restrittivo

. – ZONA ROSSA: vengono applicate le misure piu’ restrittive previste dal governo. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi, la Dad e’ prevista dalla seconda media in poi (anche se durante le festivita’ le scuole rimarranno tutte chiuse). E’ vietato spostarsi da un Comune all’altro, nonche’ uscire od entrare nella Regione. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una citta’ .

– ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La Dad e’ prevista solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune e’ permessa ma non lo e’ abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

ZONA GIALLA: Attualmente le regioni ‘gialle’ devono rispettare misure restrittive piu’ “morbide” previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18, i negozi restano aperti fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. E’ possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra.