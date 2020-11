NATALE COL COVID. Spostamenti, coprifuoco, feste e cenoni. Cosa cambia col nuovo Dpcm, ormai pronto

Saranno delle feste natalizie e di fine anno diverse dal solito. Ormai le regole e il nuovo di Dpcm sono pronti. Cene, pranzi, veglioni e tombolate dovranno essere riservate solo ai parenti stretti, possibilmente conviventi. Messa della Vigilia di Natale anticipata alle 20 o alle 21 per non violare il coprifuoco, che verrà confermato e scatterà dalle 22 con nessuna eccezione per Natale e Capodanno.

Bar e ristoranti chiusi il 25 dicembre e a Santo Stefano. Stop alle feste in strada e in casa l’ultimo dell’anno.

Saranno vietati gli spostamenti tra regioni a ridosso del Natale. Su questo punto però potrebbe esserci qualche deroga per ricongiungimenti tra parenti di primo grado.

Stop anche allo sci e agli alberghi di montagna, chiusi fino al 10 gennaio. Obbligo di quarantena di 14 giorni per chi rientra dall’Austria e dalla Svizzera dove gli impianti sono e restano aperti.

Per quanto riguarda la scuola, si dovrebbe tornare in presenza il 7 gennaio, anche se avanza l’ipotesi di portare già dal 14 dicembre al 50% di didattica in presenza nelle regioni a più basso indice di contagio.