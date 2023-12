Natale con i fiocchi nel comune di CERVINO tra Villaggio Artico e Presepe vivente

La kermesse aperta nel giorno dell’Immacolata proseguirà fino alla Befana.

CERVINO (Flavia Montanaro) – Ufficializzato il calendario degli eventi “Natale coi Fiocchi”. Già alla terza edizione, la kermesse patrocinata dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe Vinciguerra è ricca di iniziative su tutto il territorio comunale che si svolgeranno per più di un mese. Gli eventi sono stati ufficialmente inaugurati l’8 dicembre con la prima iniziativa: nella frazione di Messercola la kermesse è stata aperta con uno spettacolo per bambini, l’accensione delle luminarie su tutto il territorio comunale e l’apertura del “villaggio Artico” in voga fino all’Epifania.

Dunque, le feste di Natale saranno un’occasione per rivitalizzare il comune di Cervino e riportare tradizioni ormai perse negli anni.

Infatti, c’è grande attesa per la manifestazione di sabato 30 dicembre: il “Presepe Vivente”, a cura dell’Associazione CerMes For ‘Arte e Cultura’ guidati del presidente Enzo Razzano, popolerà il centro storico con più di duecento figuranti, estendendosi lungo un percorso scenografico, realistico e immersivo volto alla rappresentazione dei mestieri e della Natività.

La conclusione è prevista per venerdì 6 gennaio, con “Arriva la Befana”, che, a Forchia, in Piazza Madonna delle Grazie, alle ore 10.30, raccoglierà cittadini e visitatori per il saluto alle festività.

I laboratori didattici sono curati dal vicesindaco Giuseppina Piscitelli.

“Torna la magica atmosfera del Natale nelle nostre strade e nelle nostre piazze – hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Vinciguerra e l’assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano – Abbiamo inaugurato una programmazione corposa, che risponde alle esigenze di tutti, coinvolgendo l’intero territorio comunale. Non mancheranno le iniziative più classiche, affiancate da tante novità suddivise in un arco di tempo di ben cinque settimane. Non dimenticheremo i temi sociali e ci sarà anche spazio per la prima edizione di un presepe vivente che promette di stupire ed emozionare. L’invito è alla massima partecipazione”.