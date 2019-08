Natante di 9 metri affonda nelle acque di Capri, due bambini a bordo. Tra i soccorritori una famigli di MARCIANISE. I VIDEO DEL SALVATAGGIO

CAPRI/MARCIANISE (MCV) – Un natante di 9 metri è andato a fondo nelle acque tra Capri e Punta Campanella. Le cinque persone a bordo, tra cui due bambini, sono state soccorse e tratte in salvo.

Gli occupanti dell’imbarcazione, accortisi dell’avaria al motore, già intorno alle 13 avevano già lanciato un Sos, presto raccolto dalla Guardia Costiera di Capri.

Determinante nelle operazioni di recupero dei cinque “naufraghi” è stata la cooperazione di un’altra imbarcazione, a bordo della quale si trovava un gruppo di marcianisani in vacanza. Le loro voci si sentono distintamente nei video pubblicati dal quotidiano “Terranostranews” (CLICCA QUI PER VEDERLI).

I soccorritori hanno cercato di salvare il natante, che purtroppo aveva imbarcato molta acqua ed era finito già con la poppa sommersa, legandola con due cime e trainandola, affinché la possa stessa si rialzasse e si riuscisse quindi a scaricare l’acqua.

Intanto erano già entrati in contatto con gli uomini della Guardia Costiera e trasmesso loro le coordinate della posizione esatta dell’imbarcazione. La sfortuna, tuttavia, ha voluto che una delle due cime si spezzasse, dunque la poppa è definitivamente scesa in acqua. Dieci minuti dopo la barca è affondata, ma non prima che tutti i naviganti fossero portati in salvo.

Le persone soccorse sono state trasportate presso il porto più vicino, quello di Sorrento.