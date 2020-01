Nati col “botto”. Ecco chi sono i primi bimbi del 2020

REGIONALE – Non poteva avere un nome differente il primo bambino nato a Napoli nel 2020: Diego, in onore di Diego Armando Maradona. Il piccolo è nato esattamente a mezzanotte nel reparto di Ostetricia del Buon Consiglio dell’ospedale Fatebenefratelli. Sia la madre che il piccolo, che pesa 2 chili e 900 grammi, sono in ottima salute. A dare l’annuncio del lieto evento, il primo bimbo nato nel 2020 e nel nuovo decennio, sono stati papà Fabio e mamma Marika.

Ad Avellino, invece, poco prima della mezzanotte, in ospedale e’ arrivata una donna di 30 anni di Avellino per partorire. E 5 minuti dopo mezzanotte e’ nato un maschietto. Il piccolo si chiama Francesco ed e’ venuto alla luce mentre in tutta la citta’ erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.