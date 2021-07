Neonato muore alla clinica Pineta Grande. Tre medici iscritti nel registro degli indagati

In queste ore l’autopsia sul corpo del piccolo Francesco

CASTEL VOLTURNO – Ci sono tre persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco avvenuta nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Si tratta di un ginecologo e due medici.

L’iscrizione dei tre sanitari è un atto dovuto dopo la denuncia effettuata dai genitori. Proprio in queste ore, si sta eseguendo l’esame autoptico sul corpicino del piccolo. Sulle cause del decesso dunque a fare chiarezza saranno le indagini e l’autopsia che darà risposte chiare ai giovanissimi genitori i quali non credono al fatto che il piccolo sia giunto già privo di vita nel grembo della madre. Per questo motivo, i medici dovranno specificare l’esatto orario di morte di Francesco.