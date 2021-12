Neonato positivo al Covid: in terapia intensiva fuori regione. In Campania non c’è più posto

SPARANISE – Partorisce e si scopre positiva insieme al figlioletto al Covid, neonato ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù di Roma. É accaduto ad una donna residente a Sparanise, di nazionalità straniera, che solo dopo aver dato alla luce il suo piccolo presso l’ospedale di Sessa Aurunca ha cominciato a manifestare i primi sintomi del Covid. Al suo ricovero la donna non era contagiata, i sintomi si sono cominciati a manifestare dopo il parto. Purtroppo anche il piccolo è risultato positivo e per lui c’è stato bisogno, sembrerebbe a causa di problemi respiratori, del ricovero in terapia intensiva a duecento km di distanza dalla mamma a causa della mancanza di posti liberi in Campania.