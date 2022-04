MARCIANISE – Stamattina nel centro storico di Marcianise un operatore ecologico è stato investito da un centauro che viaggiava in scooter. E’ successo intorno alle 8.30 in via Duomo. Il mezzo condotto da un ragazzo ha travolto il netturbino impegnato nella pulizia della strada a ridosso della chiesa di San Michele Arcangelo. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e dai passanti in attesa del 118 che l’ha condotto in ospedale a Caserta.