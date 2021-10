Nicola Schiavone interrogato per due ore dai difensori di Pasquale De Lucia, Rita Di Giunta & Co. “Ecco come funzionavano le tangenti sui lavori pubblici”

SAN FELICE A CANCELLO – Oggi dinanzi alla terza sezione penale del Tribunale sammaritano ( presidente dott. Francesco Rugarli) nuova udienza dibattimentale del processo a carico dell’ex sindaco di San Felice a Cancello, Pasquale De Lucia ( difeso dall’avv. Federico Simoncelli ) della ex Presidente della Coperativa Terra di Lavoro, Rita Nadia Di Giunta ( difeso dall’avv. Vittorio Giaquinto ) di Clemente Biondillo ( difeso dall’avv. Clemente Crisci ) di Fabio Oreste Luongo ( difeso dall’avv.Maurizio Noviello ) e Di Giunta Alfonso ( difeso dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), Antonio Zagaria, fratello di Michele Zgaria (difeso dall’avvocato Angelo Raucci) Per circa due ore i difensori degli imputati hanno sottoposto a controesame il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone ( figlio del capo clan omonimo denominato “Sandokan”) il quale si è limitato a dire che le sorti del clan della sua famiglia furono rette da lui dal 2004 fino al 2010 anno in cui venne tratto in arresto. Solo in quegli anni egli ebbe un ruolo apicale; prima il suo ruolo era marginale.

Innanzitutto il collaboratore, alla presenza del Pubblico Ministero della DDA dott. Maurizio Giordano ha detto che Fabio Oreste Luongo ha versato soldi al clan fino al 2008, per dei lavori affidatigli da vari enti, ma non è stato in grado di specificare a quali lavori si riferivano i proventi illeciti.

Precedentemente, a partire dal 1999, ha specificato Nicola Schiavone, il suo compito era quello di controllare il gioco d’azzardo on line e delle macchinette e che, dai proventi che arrivavano da queste attività, venivano finanziate le famiglie degli affiliati al clan che erano sottoposti al regime del 41 bis. Per loro questo sostegno a quelli sottoposti a questo regime era una priorità in senso assoluto. Poi ha fatto riferimento a dei suoi sodali in particolare Dante Apicella, Paolo Corvino, Sebastiano Ferrara e Pasquale Corvino che si interessavano dei lavori pubblici presso vari Comuni della Provincia di Caserta e che per ogni lavoro veniva data una tangente del 3% che finiva nella cassa del clan. Infine il collaboratore, in video collegamento dal carcere dove è detenuto, si è soffermato in particolare sul Comune di San Felice a Cancello dove vi era un tecnico ( di cui non ricordava il nome ) che aveva il compito di raccogliere le tangenti dai vari imprenditori ( di cui ha detto che non poteva fare i nomi perchè coperti dal segreto istruttorio ) e si era preso l’impegno con il clan di distribuire direttamente lui il denaro oggetto dei proventi illeciti alle famiglie dei sodali.

Tutto questo avveniva negli anni 2006/2007/2008

Infine ha parlato dei rapporti della sua famiglia con Michele Zagaria, dei primi screzi tra loro che ci furono nel 2004-2005 e che addirittura nel 2010 parlavano tra di loro con dei pizzini. Nella prossima udienza dell’8 ottobre e’ previsto l’interrogatorio dell’ex Sindaco di San Felice, Pasquale De Lucia, in video collegamento dal Carcere di Terni dove è ristretto.