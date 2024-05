“Niente stipendio”. Scatta l’allarme tra i dipendenti del comune

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Il motivo non è chiaro, fatto sta che stamattina i dipendenti comunali di via Jovara non si sono ritrovati lo stipendio accreditato sul conto corrente.

Sono cinquanta in totale gli impiegati del Comune di Casagiove, che da stamattina cliccano sull’app collegata ai propri istituti di credito, ma di fatto non si ritrovano le somme sperate. Alcuni di loro si sono rivolti al capo del personale, che però al momento non pare abbia rilasciato alcuna risposta ufficiale. Non si esclude un difetto del sistema, ma non è nemmeno chiaro se domani la situazione sarà rientrata.