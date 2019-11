Nilde Iotti contro Alcide De Gasperi. Non sono le elezioni del 48, ma una nota del Pd di CAPODRISE all’attacco di Salvatore Liquori e del sindaco Crescente

CAPODRISE – (g.g.) Ci siamo imbattuti, tra le tante cose, che planano nella nostra casella di posta elettronica, in un comunicato sulla politica di Capodrise. Non essendo CasertaCe tanto forte da poter seguire con puntualità tutti i comuni di questa provincia, soprattutto quando questi sono lontani dalla data del voto amministrativo, note come questa non vengono, di solito, pubblicate.

Leggendo le prime righe, però, abbiamo compreso che il circolo del Pd di Capodrise è intitolato a Nilde Iotti, che speriamo non serva spiegare chi sia stata. Con il marchio di una memoria importantissima di una presenza fondamentale nel Pantheon della sinistra italiana, il circolo Pd di Capodrise ha attaccato il centro studi Alcide De Gasperi che, com’è noto, è il luogo nel quale l’imprenditore Salvatore Liquori fa politica.

Beh, non entriamo nel merito della disputa in corso, dato che nel comunicato è ben spiegato, ma ci siamo voluti concedere questa breve nota di premessa per sottolineare questa suggestiva coincidenza. Nilde Iotti, la compagna di Palmiro Togliatti che incrocia il ferro con Alcide De Gasperi. Sembra una scena tratta direttamente dalla storica e fondamentale campagna elettorale delle elezioni del 1948. La speranza è che i protagonisti della politica capodrisana facciano mente locale qualche volta sull’impegnativa intitolazione delle loro strutture di elaborazione politica e ne sappiano essere, almeno in minima parte, all’altezza.

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA DEL PD DI CAPODRISE

Comunicato Stampa Pd- Circolo di Capodrise Nilde Iotti

NON È MAI TROPPO TARDI!



Il “Centro Studi De Gasperi” ha decretato pubblicamente, più di una volta, il totale fallimento dell’amministrazione Crescente denunciando in maniera sprezzante che i Capodrisani non riconoscono più all’attuale Sindaco il titolo di Primo Cittadino.Una tardiva ammissione di responsabilità che non potrà restituire credibilità politica al De Gasperi, ancor di più se gli Assessori e i Consiglieri Comunali che fanno capo al centro studi rimarranno fermi sulle loro posizioni, senza passare all’opposizione. (Per quello che vale, oggi, questa opposizione!)Di fronte a un’evidente rottura politica nella sua maggioranza, ci aspettavamo una adeguata risposta da parte del Sindaco. Crescente, invece, si è limitato ad una patetica replica affidata ad un manifesto in cui cui si avventura in un inutile rendiconto, tanto inverosimile quanto ridicolo.La nostra città porta in ogni suo angolo i segni del degrado, dell’abbandono e del disarmo amministrativo.IL FATTO VERO È QUESTO!Questo Sindaco verrà ricordato per:• Aver distrutto il campo sportivo FATTO!• Aver lasciato un deficit di circa 3 milioni di euro; FATTO!• Voler approvare un P.U.C, favorendo i soliti noti; FATTO!• Aver affidato per ben due volte un incarico all’ing. E. Palermiti condannato in primo grado a 1anno e 4mesi, pena sospesa, per reati contro la Pubblica amministrazione; FATTO!

Una risposta autorevole e responsabile comporterebbe le DIMISSIONI del Sindaco.

PERCHÉ NON SI DIMETTE? VISTO CHE I SUOI PRINCIPALI SPONSORS NON LO SOSTENGONO PIÙ????

PERCHE RIMANERE ATTACCATI ALLA POLTRONA FINO AL PUNTO DI PERDERE LA FACCIA?

Il Pd chiama a raccolta tutti i Capodrisani che hanno a cuore le sorti della nostra città, principalmente, il popolo del Centro- Sinistra, le cui divisioni hanno prodotto queste amministrazioni fallimentari per dare finalmente un governo decente alla nostra Capodrise. IL DIRETTIVO