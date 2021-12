No al biodigestore, Gloria Martignetti (Io Firmo) promuove il referendum: no all’impianto in località Ponteselice

L’avvocato, candidata alle ultime elezioni comunali, ha protocollato l’istanza: “Auspico un percorso all’insegna della collaborazione e della condivisione con tutte le forze politiche della città”

CASERTA L’avvocato Gloria Martignetti, candidata alle ultime elezioni comunali nella lista “Io Firmo per Caserta”, ha protocollato, nei giorni scorsi, un’istanza (prot. n. 126449 del 30/11/2021) sottoscritta da 50 cittadini, così come previsto dall’art. 33 dello “Statuto del Comune di Caserta” e dall’art. 3 del” Regolamento per la disciplina del Referendum Comunale”, per promuovere un referendum comunale volto ad abrogare gli atti amministrativi che prevedono la localizzazione del biodigestore in località Ponteselice.

“Sulla base di quanto dichiarato in campagna elettorale da tutti i maggiori esponenti politici, oggi al governo della città, è evidente che non sarà necessario completare l’iter referendario anzi sarebbe auspicabile, quanto prima, una delibera all’unanimità così da avviare un nuovo percorso all’insegna della collaborazione e della condivisione. Nel frattempo manteniamo alta l’attenzione e, a breve, organizzeremo un incontro per illustrare l’iniziativa e raccogliere adesioni”.