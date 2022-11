No al sequestro di 97 case vacanze a Baia Domizia

CELLOLE – La seconda sezione penale del tribunale del Riesame di di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l’appello proposto dai sostituti procuratori Valentina Santoro e Giacomo Urbano contro la decisione del gip Giovanni Mercone che aveva già respinto il sequestro preventivo di 97 immobili situati in località Macchie Vecchia, nel comune di Cellole. Si tratta in pratica delle case vacanze di Baia Domizia Sud. Gli indagati sono 69 e residenti nei comuni di Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Macerata Campania, Cesa, Orta di Atella, Napoli, Afragola e Aviano (Pordenone). Rispondono del reato di inquinamento ambientale. L’indagine rivelò che i lotti erano stati autorizzati senza i necessari titoli abitativi ed alcuni avevano anche beneficiato di condoni edilizi benchè l’area fosse sottoposta a vincolo.

Le

case inoltre non erano provviste di una rete di scarico nelle pubbliche fognature ma utilizzavano delle vasche di accumulo le quali, non rispettavano alcun requisito richiesto dalla legge ed anzi versavano in uno stato di incuria ed abbandono rappresentando così un pericolo di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.