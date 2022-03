“NO ALLA GUERRA” Comune, Protezione civile e Croce rossa a sostegno della comunità ucraina

Messa officiata da don Mario Miele e da don Mariann, parroco della parrocchia ucraina. Protezione civile e Croce rossa danno il via alla raccolta farmarci per la popolazione ucraina

SANTA MARIA CAPUA VETERE Stasera alle 19.30 il Duomo di Santa Maria Capua Vetere con l’antistante piazza Matteotti faranno da cornice alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Mirra in sinergia con la comunità ucraina presente sul territorio cittadino e con la collaborazione del gruppo scout Agesci SMCV 1, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana e della parrocchia Santa Maria Maggiore.

La comunità Sammaritana fa sentire la propria vicinanza a tutte le donne e gli uomini ucraini in un momento di preghiera officiato da don Mario Miele e da don Mariann, parroco della parrocchia ucraina “Entrata della Madonna nel Tempio”; in piazza Matteotti, il gruppo scout, la Protezione civile e la Croce rossa procederanno alla raccolta di farmaci, così come concordato con la comunità ucraina, dove potranno essere portati bende, siringhe monouso, lacci emostatici, kit di primo soccorso, antibatterici e integratori di potassio e magnesio. Tutto questo mentre la facciata del nostro Duomo sarà illuminata con i colori della bandiera dell’Ucraina.

Domani, giovedì 3 marzo, invece, su proposta congiunta di maggioranza e minoranza, in Consiglio Comunale verrà proposta l’approvazione di un ordine del giorno con il quale, oltre a condannare fermamente l’invasione dell’Ucraina, ci si impegna a far sentire al popolo ucraino la solidarietà dei cittadini sammaritani.