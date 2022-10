Noi di Centro: Luigi Bosco lascia la segreteria regionale del partito di Mastella e si prepara alle Europee con Forza Italia

Sarà stato probabilmente il suo amico Giorgio Magliocca a suggerirgli di tentare la corsa al Parlamento sovranazionale nelle fila del partito di Berlusconi.

CASERTA Luigi Bosco lascia la segreteria regionale di Noi di Centro, partito che fa riferimento a Clemente Mastella.

È lo stesso Bosco ad annunciarlo dal suo profilo social: “Termina qui la mia esperienza di segretario regionale di Noi di Centro, impegno che ho onorato sin dal primo giorno con abnegazione ed entusiasmo, contribuendo al radicamento del partito su tutto il territorio regionale ed alla formazione di liste competitive a tutti i livelli amministrativi, comunale, provinciale e regionale. L’ho fatto mettendomi sempre un passo di lato, sostenendo candidati terzi e facendolo senza risparmio di energie. Ora più che mai sento forte la spinta e la sollecitazione di tanti amici ed amministratori nel proseguire quel percorso avviato lo scorso 4 giugno, allorquando a Bagnoli, in un’affollatissima sala newton di Città della Scienza, abbiamo immaginato ed auspicato a gran voce la convergenza in un più ampio progetto nazionale di matrice moderata. E’ il tempo di impegnarmi (elettoralmente) nuovamente in prima persona, è il tempo di chiamare all’impegno tutti coloro che in questi anni hanno visto in me un punto di riferimento, tutti coloro che hanno creduto, assieme a me, nel fatto che si possa fare politica anche dando spazio agli altri e non solo facendo passi in avanti. E’ il tempo di scegliere la dimensione politica che ci accompagnerà passo dopo passo alla sfida delle sfide, alla partita che abbiamo scelto, insieme, di preparare da tempo, le europee di maggio 2024. Ringrazio l’On. Mastella e la Sen. Sandra Lonardo per la fiducia al tempo accordata, farò tesoro dell’esperienza maturata al loro servizio, faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutto il gruppo dirigente, ai consiglieri regionali, all’assessore regionale in carica. Onorato di tutto il tempo passato al loro fianco e di tutte le cose, buone o meno buone, fatte in nome del partito”.

Bosco annuncia, quindi, la sua candidatura alle Europee, quasi certamente in quota Forza Italia. La volta scorsa, infatti, si candidò Giorgio Magliocca con l’obiettivo di ottenere candidature più “possibili” alle Regionali, cosa che l’allora classe dirigente dei Cesaro non gli concesse. Stavolta Magliocca non si ricandiderà e, probabilmente, proprio il presidente della Provincia avrà suggerito al suo amico Luigi Bosco di candidarsi, con la benedizione di Fulvio Martusciello.