Non accetta la fine della relazione e insulta la ex anche sui social. Arrestato stalker 34enne

SAN NICOLA LA STRADA – Vincenzo R. 34 anni di Maddaloni, residente a Cardito, è stato arrestato per stalking. E’ finito in carcere per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore. Il 34enne non accettava la fine della relazione durata 14 anni con la ex compagna.

In più occasioni si è recato nei pressi della casa della donna chiedendo di parlare, seguendola in auto, appostandosi nei luoghi frequentati dalla stessa. Ha riferito al padre della ex l’intento di continuare a perseguitarla: “Non la finirò mai.“. Ancora, l’ha apostrofata più volte: “Bastarda, sei ua strega, fai schifo“. Ha poi aperto diversi profili fake su facebook per insultarla: “C. A. la più troia di Caserta“, “C. A. la più falsa e zozza di Caserta e Provincia“, “Non ti dico la sorella di C., P. A. quanti succhi di frutta alla banana ha fatti“.