Non ce l’ha fatta Ciro, il 15enne vittima di un incidente a CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE – Non ce l’ha fatta Ciro, il 15enne coinvolto in un violento schianto, ieri sera, lungo Corso Umberto in prossimità della villa comunale a Casal di Principe. Era in sella al suo scooter quando per cause ancor in fase di accertamento si è andato a schiantare contro un’automobile. Numerose le conseguenze riportate dal giovane. Il suo quadro clinico era apparso da subito preoccupante ai sanitari giunti sul posto. Qualche ora fa l’accorato appello sui social con il quale si chiedeva la donazione di sangue.

Ora la tragica notizia della sua dipartita, avvenuta all’ospedale “Moscati” di Aversa.