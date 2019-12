“Non ci pagano 30 mensilità”, chiude il ristorante anticamorra a CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE – Il ristorante “Nuova cucina organizzata” di Casal di Principe, in provincia di Caserta, gestito da un coop sociale che ha in cura anche alcuni beni sequestrati alla camorra, dal prossimo 7 gennaio chiudera’ i battenti perche’ attende il pagamento di 30 mensilita’ del budget salute. Lo ha detto il presidente Antonio De Rosa nel corso della presentazione del ‘Pacco alla camorra’ edizione 2019, che si e’ tenuta al Consiglio regionale. Senza il pagamento dei fondi pubblici, ha spiegato De Rosa, l’attivita’ e’ insostenibile e i 7 addetti, tutti appartenenti ad aree disagiate, saranno licenziati. Il presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio, ha assicurato che ad horas interessera’ il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, per lo sblocco dei fondi la cui erogazione e’ di competenza degli enti di ambito.