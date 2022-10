Non lavorano e prendono lo stipendio dal comune. La Procura chiede il divieto di dimora per 34 LSU e 4 dirigenti: si “salva” il sindaco Natale

S/ Si tratta della presunta truffa ai danni dell’amministrazione comunale di Casal di Principe, un inchiesta che vede coinvolta anche il primo cittadino Renato Natale

CASAL DI PRINCIPE – Un passo dopo l’altro va avanti l’inchiesta sulla presunta truffa dei lavoratori socialmente utili al comune di Casal di Principe. Secondo la procura del tribunale di Aversa-Napoli Nord, gli operatori sono stati pagati per lavori mai svolti, compiendo il reato di abuso di ufficio per un valore di circa 168.000 euro.

Nelle scorse ore il sostituto procuratore della corte aversana ha presentato un ricorso al tribunale del Riesame per l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Casal di Principe per 34 lavoratori e per i dirigenti comunali Francesca Nugnes, Enrico Pignata, Giovanni Palmiro Cosentino e Vincenzo Cennami.

Tale richiesta, invece, non รจ stata presentata nei confronti del sindaco Renato Natale, anche lui indagato.