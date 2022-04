Non rispetta gli obblighi, fermato dagli agenti intervenuti per sedare una rissa

Giuseppe Dogali, già condannato a due anni per spaccio di cocaina, stamattina è stato giudicato per direttissima. Confermato per lui l’obbligo della restrizione alla sorveglianza speciale

MADDALONI Avrebbe dovuto trovarsi a casa quando gli agenti del commissariato di Maddaloni sono intervenuti in piazza Generale Ferraro per sedare una rissa e lo hanno trovato lì. E’ stato fermato, ma solo per poche ore, il 35enne di Maddaloni Giuseppe Dogali, già condannato a due anni per spaccio di cocaina. Stamattina la direttissima che ha confermato per lui l’obbligo della restrizione alla sorveglianza speciale.