Non risponde ad amici e parenti, trovata morta dai vigili del fuoco. Fissati i funerali

AVERSA/CARINARO – Saranno celebrati domani, 13 novembre, nella parrocchia S.Eufemia a Carinaro, i funerali di Angelina Piccirillo, 75 anni. Da qualche giorno non si avevano sue notizie, e quando questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso al sua abitazione in via Petrarca al civico 51, hanno rinvenuto il corpo esanime della donna, uccisa da un malore improvviso (clicca qui per leggere un nostro primo lancio).

Lascia affrante dal dolore le sorelle Margherita e Gaetana, il fratello Pasquale e i parenti tutti.