LE FOTO. TRAGEDIA AD AVERSA. Non risponde ad amici e parenti, trovata morta dai vigili del fuoco

E’ deceduta, probabilmente qualche giorno fa, nella sua abitazione in via Petrarca 51 ad Aversa, Angelina Paciello, 75enne originaria di Carinaro. Stamattina la tragica scoperta della squadra normanna dei vigili del fuoco che, come sempre, si prodiga per le persone e per il territorio. Sul posto anche due ambulanze: i sanitari del 118 di Marcianise non hanno potuto che constatare la morte della donna.

