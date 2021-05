SANTA MARIA A VICO – Non risponde ai vicini di casa, trovata in stato comatoso. E’ quanto accaduto poco fa a Santa Maria a Vico, quando i vigili del fuoco, allertati da alcuni cittadini sono intervenuti per entrare in un appartamento della zona tra via Mandre e via Scalletielli.

I caschi rossi, una volta introdotti in casa, hanno trovato la donna riversa a terra colta da un malore.

Disperata la corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118.