SAN FELICE A CANCELLO – Da circa una settimana di Mirko Marchetti non si avevano più notizie. Questa condizione di silenzio ha allarmato i vicini di casa dell’ingegnere 73enne, originario di Ferrara. L’uomo, residente in via Riccio, nella frazione di Polvica, è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un infarto. Grande tristezza ha provocato il lutto in amici e parenti, in queste ore si stanno tenendo i funerali.