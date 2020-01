Non risponde da ore, donna di 40 anni salvata dai pompieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – E’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, giunti su via Del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere, la donna di 40 anni che non dava alcuna risposta alle richieste di mettersi in contatto. Per diverse ore, la donna non ha risposto né al cellulare, né al telefono facendo preoccupare tutti i parenti. Come detto, sono arrivati su via De Lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale e, inoltre, anche gli agenti del corpo di polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere. La 40enne è stata accompagnata in ospedale, mentre l’alloggio è sotto controllo ispettivo, visto che le condizioni sembrano tutto tranne che ottimali.