SANTA MARIA A VICO – Era un’accusa importante quella che gravava sul capo di Luca Luigi Salvatore, di Santa Maria A Vico, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo una presunta fuga da un posto di blocco dei carabinieri di Arienzo, fatto avvenuto nel 2015. In queste ore, il giudice della terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, dando ragione alla tesi di difesa dell’uomo.