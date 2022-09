Non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguimento mozzafiato nelle strade della città

E’ accaduto poco fa: l’uomo, alla guida della sua vettura, si è dato alla fuga alla vista dei militari dell’Arma. E’ stato poi fermato grazie all’ausilio del Nucleo radiomobile

SAN NICOLA LA STRADA Un inseguimento mozzafiato che ha preso le mosse da Caivano ed è, infine, terminato a San Nicola la Strada dove, al termine della corsa, l’automobilista che si era dato alla fuga, è stato, infine, bloccato dai carabinieri. E’ accaduto pochi minuti fa: l’uomo, a bordo della sua automobile (sono in corso gli accertamenti del caso per verificare che la vettura non sia stata rubata), non si è fermato all’alt imposto dai militari dell’Arma, a Caivano. Ne è subito seguito l’inseguimento. Grazie anche all’ausilio del Nucleo radiomobile, è stato poi bloccato all’altezza di via Milani.