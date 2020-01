Non si ferma allo stop e provoca un incidente. Inseguito lungo l’Appia e bloccato da un maresciallo dei carabinieri

MADDALONI – Al volante sotto l’effetto di alcol e droga ha ferito se stesso e una donna. E’ accaduto ieri pomeriggio, a Forchia, nel Beneventano. L’incidente stradale lungo la strada Statale 7 Appia, in localita’ Sant’Alfonso, per il mancato rispetto del semaforo da parte del conducente di Mercedes C 220 che percorreva la statale in direzione Caserta; l’uomo non si e’ fermato al rosso e ha impattato violentemente contro una Renault Clio, che proveniva in direzione perpendicolare. All’incidente ha assistito un maresciallo dell’Arma in servizio a Maddaloni, libero dal servizio, che, dopo aver avvisato telefonicamente la centrale operativa di Montesarchio, dato che il guidatore della Mercedes stava fuggendo, lo ha inseguito con la sua auto riuscendo a bloccare il fuggitivo dopo qualche chilometro, a Rotondi nella in provincia di Avellino. Il 36enne responsabile del sinistro, che risiede a Cervinara (Av), era rimasto ferito cosi come la donna che era alla guida della Renault. I due sono stati trasportati da personale sanitario del 118 presso all’ospedale San Pio di Benevento, medicati e dimessi. L’uomo, trovato positivo ai relativi test, e’ stato arrestato per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti. Ora e’ ai domiciliari.