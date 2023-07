Non si sta tranquilli neanche nella propria auto. Aprono la portiera e rubano la borsa

È successo questa mattina, domenica. I malviventi erano un uomo e una donna su uno scooter

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Donna scippata a bordo della propria auto. Il fatto è accaduto stamani, domenica, in via Pavullo a Frignano.

Una donna era a bordo dell’auto quando è stata avvicinata da uno scooter a bordo del quale vi erano un uomo e una donna.

I balordi hanno accostato all’auto aperto lo sportello e in pochi secondi portato via la borsa per poi darsi alla fuga. Questo l’appello disperato della figlia, Silvia B.: “Appena scippata mia madre su via Pavullo a Frignano (casal bernocchi) hanno aperto la portiera dell’auto e rubato la borsa. Erano in 2 su di uno scooter, uomo e donna, targa illeggibile. Si leggeva solo un 5!“