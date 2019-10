SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – È ritenuto affetto da patologie mentali il 45enne che questa mattina di è barricato in casa in via Papi, armato di coltello.

Rifiutava le cure mediche e si è chiuso in casa. I vigili del fuoco, entrati sul nell’abitazione con i carabinieri sfondando la porta, sono riusciti a disarmare l’uomo, trasportato da un’ambulanza del 118 con Trattamento Sanitario Obbligatorio.